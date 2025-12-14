MIilan-Sassuolo streaming gratis? Dove vedere diretta live

Tra le partite di oggi, una delle più interessanti è Milan-Sassuolo, lunch match della 15° giornata di Serie A. Di fronte due squadre in salute: i rossoneri sono primi in classifica insieme al Napoli, mentre gli emiliani – reduci dalla vittoria contro la Fiorentina – sono ottavi a soli tre punti dalla Juventus.

Grosso è riuscito ad assemblare una formazione molto ostica e Allegri dovrà riuscire a trovare la chiave per portare a casa i tre punti e continuare a far sognare i tifosi del Diavolo. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio dove vedere Milan-Sassuolo in streaming.

Milan-Sassuolo streaming: dove vederla in diretta live

Nel calendario della Serie A 2025-2026 fa capolino la sfida fra Milan e Sassuolo. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 39,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Milan-Sassuolo: le probabili formazioni

La sfida contro il Sassuolo si avvicina e i due allenatori devono fare i conti con acciacchi, recuperi incompleti e decisioni tattiche da rifinire. Se da un lato il Milan perde Leao per precauzione, dall’altro Grosso monitora con attenzione le condizioni di Pinamonti dopo l’ultimo infortunio.

Gli esami effettuati su Leao non hanno evidenziato problemi gravi, ma lo staff preferisce non rischiarlo: resterà quindi fuori dalla gara. Allegri pensa a Pulisic al fianco di Nkunku, mentre Gimenez non è ancora pronto e su Fofana prevale la linea della prudenza. In mezzo al campo dovrebbe essere Loftus-Cheek a ottenere la maglia da titolare, superando la concorrenza di Ricci. Sugli esterni ci sarà Saelemaekers, mentre a sinistra Bartesaghi appare in vantaggio.

In casa neroverde, Grosso valuterà fino all’ultimo le condizioni di Pinamonti, uscito acciaccato dalla sfida con la Fiorentina. L’attaccante tenterà il recupero, altrimenti sarà Cheddira a guidare il reparto offensivo, con Volpato e Laurienté a supporto, quest’ultimo favorito su Fadera. Nonostante la diffida, sia Doig sia Thorstvedt dovrebbero partire dal primo minuto. A centrocampo la regia resterà affidata a Matic, mentre in difesa Idzes farà coppia con Muharemovic nel cuore della linea arretrata.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo:

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Sassuolo (4-3-3) – Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso