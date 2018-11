Da Bakayoko a Caldara per finire a Castillejo: i nuovi acquisti di Leonardo sono poco usati da Gattuso che dimostra di apprezzarli poco

Gli infortuni non danno tregua al Milan e così Gattuso si trova nella difficile condizione di doversi arrangiare con il materiale a sua disposizione. La difesa è a pezzi, perché c’è il solo Zapata tra i difensori centrali ancora in piedi. A centrocampo, invece, il caso Biglia è emblematico delle scelte del tecnico rossonero: nonostante la fragilità dell’argentino, Gattuso lo ha spremuto, senza considerare le alternative a sua disposizione. Con Montolivo fuori rosa e convocato nuovamente nell’ultima gara vista l’emergenza, l’allenatore del Milan non si è mai rivolto a Mauri o Bertolacci.

Lo stesso Bakayoko, in Serie A, tra settembre e ottobre, aveva collezionato appena 56‘ in campo e solamente adesso sta trovando spazio, dopo lo stop forzato di Bonaventura. Il sospetto è che il francese non sia esattamente uno dei giocatori preferiti da Gattuso, bocciando di fatto le scelte operate in sede di mercato da parte di Leonardo. Il dubbio si rafforza valutando le presenze di altri due neo acquisti del dirigente brasiliano: Caldara e Castillejo. Il difensore centrale ha giocato una sola partita in Europa League contro il Dudelange, ma anche prima del suo infortunio non era considerato molto nelle rotazioni. L’attaccante spagnolo, invece, in campionato è partito solo 3 volte titolare, ma non ha mai disputato interamente i 90‘.

Oltre agli infortuni, quindi, in casa Milan c’è il rischio che Gattuso non apprezzi alcuni acquisti di Leonardo, eccezion fatta per Higuain. Il tecnico rossonero, inoltre, dovrà adeguarsi alla situazione, soprattutto se a gennaio arrivasse anche Ibrahimovic. Un giocatore che notoriamente accentra il gioco su di sé e che costringerà Gattuso a rinunciare alle sue idee, messe in bella mostra con il 4-3-3. Da capire a questo punto se la scelta di puntare sullo svedese sia condivisa da tutti o se l’allenatore del Milan non abbia alcuna voce in capitolo. L’arrivo di Ibrahimovic, inoltre, rischia di togliere spazio a Cutrone, causando una difficile gestione degli uomini offensivi.