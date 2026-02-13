Connect with us
Milan, Allegri nel pre gara: «Stasera partita difficile e complicata, c’è da fare una prestazione così»

Published

33 minuti ago

on

By

allegri

Milan, Allegri non ha dubbi: «C’è solo da fare più punti possibili innanzitutto per entrare in Champions, poi vedremo». Le parole

Nel pre‑partita della sfida tra Pisa e Milan valida per la 25ª giornata di Serie A 2025‑2026, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri , è intervenuto ai microfoni di Dazn, offrendo le sue impressioni sulla gara e sul momento della squadra.

Sulla classifica in vista del big match tra Inter e Juventus: «C’è solo da fare più punti possibili innanzitutto per entrare in Champions, poi vedremo. L’Inter è una squadra che cammina velocemente. Stasera c’è una partita difficile e complicata, c’è da fare una prestazione serie e di rispetto».

Su cosa bisogna fare contro il Pisa: «Bisogna giocare molto bene tecnicamente, loro sono una squadra fisica che lascia pochi spazi. Bisognerà difendere bene sui cross, attaccano bene l’area».

Sull’attacco di questa sera senza Leao e Pulisic: «Leao sta molto meglio, è stato di dubbio fino alla fine per farlo giocare o no. Pulisic avrà 15 o 20 minuti. Diciamo che abbiamo una buona panchina e finora chi è entrato dalla panchina ha sempre fatto bene».

