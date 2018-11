Conti pronto a tornare: «Ho sofferto tanto»

Andrea Conti pronto a tornare protagonista: laterale impiegato con la Primavera del Milan, ecco le sue impressioni

Fermo ai box praticamente da un anno e mezzo, Andrea Conti è pronto a riprendersi il Milan. Il laterale difensivo è quasi pronto e sta effettuando il rodaggio con la formazione Primavera. Ieri è infatti sceso in campo contro il Chievo, anche se il risultato ha sorriso ai gialloblu: 0-2.

Ecco le sue parole riportate da Milan News 24: «Sono contento di essere qua, ringrazio Lupi per l’opportunità. Non è facile rientrare dopo un anno, ma ringrazio i ragazzi per la disponibilità nei miei confronti. Ho sofferto tanto ma sono felice di essere tornato. Ora spero di riprendere al più presto il top della condizione».