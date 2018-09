Il presidente Percassi nel post partita: «Abbiamo una rosa importante, ma il primo obiettivo deve rimanere la salvezza»

Un ottimo punto per l’Atalanta in una partita che si era complicata. Gli orobici sono riusciti ad acciuffare il pareggio in extremis a San Siro contro il Milan. Dopo aver agguantato l’uno a uno con il solito Gomez (vantaggio iniziale di Higuain), il Milan si era subito rifatto avanti con Suso. Sembrava un finale già scritto, ma Emiliano Rigoni è riuscito a firmare il secondo gol dell’Atalanta proprio all’ultimo minuto di gioco.

Sky Sport 24, nel post partita, ha intercettato il presidente Percassi: «Fare un buon risultato a San Siro è tanto complicato quanto speciale, dobbiamo ripartire da qui. Gasperini è l’uomo giusto per noi, siamo felicissimi che abbia scelto il nostro progetto e il rinnovo è un ulteriore attestato di stima che serviva per dare serenità all’ambiente. Insieme all’allenatore, abbiamo anche giocatori come il Papu Gomez, fondamentali per noi, che aiutano a far crescere i più giovani come d’altronde il nostro progetto ha sempre previsto».

Percassi ha parlato anche dell’obiettivo di questa stagione: «Sappiamo che il nostro primo obiettivo deve essere la salvezza, sebbene la rosa a disposizione dell’allenatore sia altamente competitiva. Il campionato quest’anno è molto complicato e non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno». Frasi quasi sorprendenti per una squadra che l’anno scorso ha incantato in Italia e in Europa e che in estate ha aggiunto ottimi innesti (Zapata e Rigoni su tutti). Ma la stagione è lunga e la concentrazione dovrà rimanere alta per cercare di non bruciare tutto il buono fatto lo scorso anno.