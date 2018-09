Milan-Atalanta gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 5ª giornata di Serie A – VIDEO

Iniziata Milan-Atalanta, caldissima sfida della quinta giornata di Serie A che mette di fronte due squadre di altissimo profilo. Ecco le formazioni ufficiali della sfida in programma questa sera a San Siro.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Çalhanoglu. All. Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow. All. Gasperini.

MILAN-ATALANTA 1-0 – Vantaggio Milan: Suso serve al meglio Higuain che batte Gollini in diagonale.

MILAN-ATALANTA 1-1 – Zapata sfugge sulla destra e mette in mezzo per Gomez che devia in rete, nonostante l’opposizione di Calabria