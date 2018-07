Calciomercato Milan: Bacca vuole il Villareal, ma per gli spagnoli il prezzo è alto

Il Milan vorrebbe cedere Bacca, ma per il Villareal il prezzo fissato dai rossoneri è troppo alto

Il Milan è attualmente impegnato sul fronte cessioni che potrebbero consentire ai rossoneri di piazzare il colpo giusto in vista della prossima stagione. A tenere banco sono le possibili partenze di Leonardo Bonucci e Nikola Kalinic, ma nella sede di Via Aldo Rossi si parla anche della situazione del centravanti Carlos Bacca. Il giocatore colombiano, di rientro dopo il prestito stagionale al Villareal, non vuole rimanere in Italia avendo già espresso il desiderio di continuare a giocare in Spagna.

Anche al Milan farebbe comodo una cessione dell’attaccante, ma il Villareal non è intenzionato a sborsare i 13 milioni di euro chiesti dalla dirigenza per il cartellino. La trattativa, data la volontà di Bacca, potrebbe facilitarsi, se le due parti riuscissero ad avvicinarsi accordandosi su una base inferiore rispetto alle richieste del Milan. Una cosa, però, sembra certa; il futuro del centravanti, classe 1986, non sarà legato alla maglia rossonera almeno per la prossima stagione.