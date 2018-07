Carlos Bacca ha confermato che rispetterà il contratto con il Milan ma il suo desiderio è di restare al Villarreal

Carlos Bacca si prepara a ritornare al Milan dal prestito al Villarreal. Il club spagnolo non ha voluto pagare il riscatto pattuito da 15.5 milioni di euro e il giocatore è quindi costretto a vestire nuovamente la maglia rossonera nonostante il suo desiderio sia quello di rimanere in Spagna. A confermarlo è stato lo stesso attaccante ai microfoni di Fox Colombia: «Mi sono trovato bene e vorrei restare in Spagna. Aspettiamo, non possiamo vedere oltre… Ho un contratto con il Milan e lo rispetto. Devo aspettare di tornare, parlare con loro, della situazione e di quello che vogliono da me e di quello che voglio io, poi prenderemo la miglior decisione».

Durante l’intervista Bacca ha anche parlato del rapporto con l’ex allenatore rossonero Vincenzo Montella, sottolineando come i problemi fra i due nascessero da diverse visioni dal punto di vista tecnico. «Non ho mai avuto problemi con l’allenatore. Tutti hanno il proprio modo di giocare, non mi trovato bene nel suo sistema di gioco. Non ero il suo modello di giocatore. Fuori dal campo non c’erano problemi, ho rispettato le scelte del tecnico e ho deciso di andare al Villarreal», ha detto il colombiano. Gennaro Gattuso sembra ritenere Bacca funzionale al suo progetto ma la sensazione è che l’esperienza dell’ex Siviglia in Italia sia destinata a concludersi in estate. Per lui si prospetta un ritorno in Sud America.