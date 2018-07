Morata al Milan, due strade per i rossoneri. Bacca in Sud America?

Due strade per arrivare ad Alvaro Morata: cedere un big, Donnarumma, oppure cedere gli attaccanti. Servono 60 milioni

Carlos Bacca lascerà sicuramente il Milan nelle prossime settimane. Il centravanti colombiano, dopo una buona stagione al Villarreal, potrebbe tornare in Spagna o addirittura in Sud America ma al momento nessun club pare intenzionato ad assecondare le richieste del Milan, che ha chiesto 15 milioni di euro per il Peluca. La cessione del centravanti, insieme a quelle di Nikola Kalinic e André Silva, potrebbero permettere al Milan di acquisire i fondi necessari all’acquisto di Alvaro Morata, divenuto il principale obiettivo per l’attacco rossonero.

Il Milan ha incassato il sì del giocatore ma non ha ancora l’accordo con il Chelsea. I Blues vogliono almeno 60 milioni di euro e secondo Tuttosport ai rossoneri rimangono due strade da percorrere: cedere gli attaccanti in esubero per racimolare il gruzzoletto necessario a chiudere l’operazione per l’attaccante spagnolo, oppure provare a imbastire uno scambio con il Chelsea con Gigio Donnarumma alla corte di Maurizio Sarri e con Alvaro Morata a Milano, alla corte di Rino Gattuso. Il Chelsea sta per cedere Courtois al Real Madrid e ha bisogno di un nuovo portiere. Alisson è andato al Liverpool e Gigio, corteggiato anche dal PSG di Buffon, potrebbe essere la soluzione ideale per Sarri.