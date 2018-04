Milan-Benevento: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Benevento, 34ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Milan e Benevento si affrontano deluse dal non aver aderito ai rispettivi obiettivi stagionali: per i rossoneri è oramai una mission impossible quella di recuperare dieci punti su Roma e Lazio, mentre per i campani si tratta di fatto del saluto alla massima serie calcistica italiana dopo appena un anno. E quel doppio salto di categoria che ha acceso gli animi del popolo sannita. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Milan–Benevento.

Milan-Benevento: diretta live e sintesi

Milan-Benevento: formazioni ufficiali

Milan-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

Gattuso potrebbe virare sul 4-4-2 con l’impiego di Bonaventura e Borini sulle due corsie, i centravanti sarebbero nel caso Cutrone e Silva. C’è Zapata in luogo di Romagnoli al centro della difesa. Il Benevento dovrebbe giocarsela con il 4-3-3: torna Sandro nella formazione titolare, probabile spazio anche per Cataldi e Djuricic.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Ricardo Rodriguez; Bonaventura, Biglia, Kessiè, Borini; Cutrone, Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimisti, Tosca, Letizia; Sandro, Cataldi, Djuricic; Iemmello, Diabatè, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi

Le parole di Gennaro Gattuso nella conferenza stampa prevista alla vigilia del match: «Mandzukic? Mi piace… mi piacciono tutti, anche Messi, Ronaldo, Pogba… Rassicuro i nostri tifosi che ci vogliono 3 o 4 giocatori per rafforzare questa squadra. Sui numeri non posso dir nulla perché non sono un dirigente, tuttavia non è detto che debbano uscire calciatori prima che ne entrino altri. La UEFA non si è ancora espressa, dunque attendiamo l’esito. Giochiamo contro una squadra che non ha nulla da perdere e che gioca bene a calcio grazie a De Zerbi. Ha grandissime idee, molto preparato, quando vedo un mio collega cerco sempre di rubare loro qualcosa. Arrivare in Europa League per il Milan è fondamentale, è importante per noi arrivare in Europa perché un club come il Milan non può star fuori dall’Europa. Non vinciamo da un mese, ma dobbiamo giocare da squadra e avere una grande mentalità. Ma non è vero che non arrivando in Champions non abbiamo più stimoli, abbiamo una qualificazione in Europa League da giocarci e una finale di Coppa Italia».

Milan-Benevento: i precedenti del match

Per Milan e Benevento è il primo incontro della storia nello scenario di San Siro, l’unico predente tra le due squadre è dunque necessariamente dato dalla sfida d’andata: esito clamoroso, gol di Brignoli – portiere sannita – al novantacinquesimo minuto e primo storico punto del Benevento in Serie A. Una curiosità: i campani hanno ottenuto un solo punto in trasferta nell’arco dell’intero campionato, grazie all’unico pareggio sul campo del Sassuolo.

Milan-Benevento: l’arbitro del match

Dirige Maurizio Mariani, arbitro classe 1982 appartenente alla sezione di Aprilia. Ha già arbitrato la gara d’andata, terminata sul risultato di 2-2. Altri tre precedenti con il Milan, tutti vittoriosi: sul campo del Crotone e della Spal, poi nell’affermazione casalinga con il Chievo. Un altro precedente invece con il Benevento, in occasione della sconfitta rimediata dal Torino alla ventiduesima giornata di campionato.

Milan-Benevento Streaming: dove vederla in tv

Milan-Benevento sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.