Milan, Biglia: «Euro 2020? Tiferò Italia. Ricordo più bello? Finale Mondiali»

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, ha ammesso che farà il tifo per l’Italia di Donnarumma agli Europei

Intervenuto nel corso dell’evento Junior Tim Cup, Lucas Biglia ha rilasciato alcune dichiarazioni su Euro 2020. Ecco le parole del calciatore del Milan.

«Tiferò Italia agli Europei: è una delle nazionali che mi piace di più, è un paese che ha grandi calciatori. Momento più bello della carriera? Ci sono tanti momenti: arrivare in Italia e a Milano, in una delle città più bella al mondo. Ma aver giocare una finale dei Mondiali è il ricordo più importante che mi porterò per sempre».