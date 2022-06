Botman apre sempre di più al possibile passaggio ai rossoneri. Le sue parole ai giornalisti olandesi fanno ben sperare il Milan

Sven Botman ha parlato ai microfoni di ESPN. Di seguito le sue parole sul possibile passaggio al Milan.

«Affare Milan? Ci stiamo lavorando. È difficile per me stare lontano dalle cose in questo momento, ne sento parlare quasi ogni giorno. Le cose sono in corso e spero che ci sia più chiarezza prima del pre-campionato».