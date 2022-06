Il Milan in accordo tra Maldini e Pioli avrebbe deciso di mollare il difensore Botman: il motivo i costi elevati

Secondo Tuttosport il Milan avrebbe mollato definitivamente il difensore Botman. Una scelta difficile ma condivisa da Maldini e Pioli.

I motivi? Non l’inserimento del Psg e il Newcastle, ma i costi elevati che non permettono ai rossoneri un’operazione vantaggiosa in questo momento.