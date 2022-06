Rinnovo Maldini, grandi dubbi in casa Milan: ecco cosa non convince

Rinnovo Maldini, una trattativa piena di dubbi per il Milan. Ecco cosa non convince sul prolungamento del dirigente rossonero

Secondo il Corriere dello Sport il rinnovo di Maldini col Milan non spazza via i dubbi. Non è ancora tornato il sereno in casa rossonera, visto che ci sono ancora grandi perplessità sull’andare avanti insieme.

Tra i problemi principali i rapporti con l’ad Gazidis: Maldini si aspettava che gli venisse riconosciuta maggiore autonomia nelle decisioni di natura tecnica, invece dovrà continuare a confrontarsi con l’altro dirigente.