Milan: Calhanoglu è il principale tiratore dei rossoneri

Calhanoglu è il giocatore del Milan che conclude per il maggior numero di volte. La media tiri più alta è invece quella di Piatek

Nonostante anche con Pioli il Milan fatichi a ottenere risultati, alcuni giocatori stanno beneficiando del cambio di allenatore. Uno di questi è Calhanoglu.

Per il momento, il giovane turco è il principale tiratore dei rossoneri. Calhanoglu ha effettuato 36 conclusioni totali, si tratta addirittura di uno dei dati più elevati dell’intero campionato. Chi ha però la media di tiri più alta è Piatek, che conclude in media 3.8 volte per 90′ (Calhanoglu si ferma invece a 3.3)