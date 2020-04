Calhanoglu è il principale tiratore del Milan. Tuttavia, ha uno dei tassi di conversione peggiori del campionato

Calhanoglu è il giocatore del Milan che ha tirato di più nel corso di questa stagione, con ben 68 tiri (media di 3.21 conclusioni per 90′). Tuttavia, con sole 3 reti realizzate, è uno dei calciatori che segna meno in relazione alle conclusioni verso la porta.

D’altronde, nonostante concluda spesso, ha una pericolosità molto bassa, e i dati lo confermano: appena 0.17 Expected Goals per 90′, nonostante quasi 3 tiri e mezzo. Ciò dimostra come l’ex Bayer sia un tiratore compulsivo, che prova in continuazione a segnare da lontano, in zone in cui è molto bassa la probabilità di segnare.