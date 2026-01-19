Milan, svolta societaria: Cardinale rifinanzia il debito. Addio a Elliott entro fine stagione!

Milan, svolta societaria: Cardinale lavora per estinguere in anticipo il prestito da 489 milioni. Nuovi investitori attratti dai bilanci in utile

Grandi manovre finanziarie si profilano all’orizzonte di Casa Milan. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del club, ha impresso un’accelerata decisiva per ridisegnare l’assetto economico della società. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo primario è il rifinanziamento anticipato del “vendor loan”: il prestito da 489 milioni di euro (più interessi) concesso dal fondo Elliott della famiglia Singer e attualmente in scadenza nel 2028.

Nonostante il prolungamento dei termini accordato nel dicembre 2024, il manager italo-americano punta a chiudere la partita in tempi brevi, verosimilmente entro la fine dell’attuale stagione sportiva. L’operazione permetterebbe al Diavolo di sganciarsi definitivamente dalla precedente proprietà. A garantire la liquidità necessaria per rimborsare il debito sarebbe pronto un pool di nuovi investitori internazionali, fortemente attratti dalla virtuosità gestionale dei Rossoneri — reduci da tre bilanci consecutivi chiusi in attivo — e dalle enormi potenzialità di ricavo legate al futuro stadio di proprietà. Cardinale, che aveva rilevato la società nel 2022 valutandola 1,2 miliardi, è convinto che la fumata bianca sia ormai prossima.

