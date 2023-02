Milan, Cassano contro Leao: «Ha fatto la differenza per 4 mesi»

Antonio Cassano contro Rafael Leao e il rinnovo con il Milan: «Non arriva a 30 gol in tre anni e chiede 15 milioni»

Antonio Cassano, durante una puntata della BoboTV ha parlato in termini negativi di Rafael Leao e delle richieste di rinnovo con il Milan del portoghese. Di seguito le sue parole.

«In tre anni e mezzo di Milan non arriva a 30 gol e 10 assist, questo è un dato di fatto. Ha fatto la differenza solo 4 mesi e chiede 15 milioni: a questo punto, io vado a prendere Gapko a 40 milioni. In generale, il Milan è inferiore all’Inter e alla Juve, poi c’è il Napoli che stupisce:, non rimangono tanti posti a disposizione nella corsa Champions».

