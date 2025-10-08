Milan Como, Pelligra: «Perth è in fibrillazione, ci saranno 60.000 persone allo stadio. La Lega Serie A ha fatto un gran colpo»

Milan Como, parla Pelligra: «Perth è in fibrillazione, ci saranno 60.000 persone allo stadio. La Lega Serie A ha fatto un gran colpo, verrà gente anche…»

Rosario Pelligra, presidente del Catania e del Perth, gestisce l’impresa edile di famiglia in Australia. Al Corriere della Sera ha commentato la decisione della Serie A, avallata dall’Uefa, di giocare Milan–Como proprio a Perth.



PERTH – «Qui impazziscono per il soccer, l’immigrazione e le tante culture hanno aumentato la passione».

LO STADIO DOVE SI GIOCHERA’ – «L’Optus Stadium è il più grande della città, uno dei più moderni di tutta l’Australia. Ospita 60mila persone, tuttavia la capienza non basterà per accontentare tutti. In molti si stanno muovendo da Melbourne, Brisbane, Adelaide…».

I TIFOSI AUSTRALIANI – «Gli australiani sono abituati a farsi 3, 4 o 5 ore di aereo, per loro sono nulla. Ma stanno già arrivando richieste anche da Indonesia e Cina. É un evento che coinvolgerà Asia e Oceania, uno spot internazionale incredibile per la Lega serie A»

I SUOI RAPPORTI CON MILAN E COMO – «Il Catania è in serie C, quindi non ho ancora avuto la possibilità di conoscere bene le due proprietà. Ma la partita a Perth sarà un’occasione per implementare le relazioni, in attesa di sfidarci presto in A».

IL GIOCATORE DEL MILAN PREFERITO – «Maignan, un fenomeno in porta e anche nel calciare il pallone».

FABREGAS – «La carriera da calciatore lo porterà a essere un grande allenatore, uno da top club».

DOMENICO TOSCANO ALLENATORE DEL CATANIA – «Sono molto fiducioso, siamo terzi appena dietro a Salernitana e Benevento. Dopo un grande inizio siamo stati penalizzati da qua,lche infortunio, ma ora stiamo bene e vogliamo tornare al vertice».

IL SOGNO DA PRESIDENTE – «Portare il Catania in A e nelle coppe europee, ma soprattutto poter dare ai bambini e alle bambine della città strutture adeguate che possano allontanarli dalla strada e affidarli al calcio, grande scuola di vita».

GUIDA L’AZIENDA DI FAMIGLIA – «Ma sono partito dal basso. Idraulico, elettricista, ingegnere… ho 12 specializzazioni nell’edilizia. Tutti i miei sogni li trasformo in realtà con il lavoro. Non mi fermo finché non li realizzo»