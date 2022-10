Milan, Di Caro: «Rinnovo Leao? Offerta importante»

Andrea Di Caro è intervenuto a DAZN soffermandosi sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Ecco cosa ha detto

Andrea Di Caro è intervenuto a DAZN soffermandosi sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Ecco cosa ha detto:

«L’offerta per il rinnovo di Leao è importante. Parliamo di cinque milioni bonus più dieci milioni per pagare il famoso debito per la precedente trattativa prima di arrivare al Milan. Complessivamente parliamo di sette, otto milioni di euro l’anno. Sarebbe il giocatore più pagato del Milan da parecchi anni a questa parte».

