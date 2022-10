Milan, c’è fiducia per il rinnovo di Leao: le ultime

Nella giornata di ieri c’è stato un primo vertice tra il Milan e l’avvocato di Leao: ecco come stanno le cose per il rinnovo

Nella giornata di ieri c’è stato un primo incontro tra l’avvocato di Rafael Leao e il Milan per discutere la problematica legata allo Sporting e quindi per gettare le basi per un suo rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la distanza è ancora ampia, ma a breve ci saranno nuovi incontri. L’entourage del portoghese chiede 7 milioni annui al giocatore (con contributo al risarcimento dovuto allo Sporting) oppure a 10-12 (senza estinzione del risarcimento).