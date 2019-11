Milan femminile, Ganz: «Da attaccante so come si sente Giacinti» – VIDEO

Milan Femminile, le parole del tecnico delle rossonere che in mattinata hanno battuto il Sassuolo per 1-0

«Buon periodo lavora per la squadra e fa dei gol pesanti ne è consapevole e non ha nessun problema. Era raggiante quando è entrata in campo, sarà sicuramente il nostro acquisto di dicembre. Sono contento per Sara che ha fatto un gol pesantissimo. Quando dico gruppo dico questo, sacrificarsi per un obiettivo comune. Sono molto soddisfatto. Abbiamo rischiato pochissimo. Dobbiamo sfruttare di più le occasioni che ci capitano».