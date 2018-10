Milan, le prestazioni di Kessie convincono la dirigenza rossonera. Il suo contratto potrebbe essere prolungato

Franck Kessie è partito benissimo in questo inizio di stagione. I suoi due gol in sei partite di Serie A sono la fotografia di un calciatore che ha mostrato grandi passi in avanti rispetto alla scorsa stagione. Il suo gol e la sua prestazione nella partita contro il Sassuolo hanno fatto pensare alla dirigenza rossonera. Infatti, il contratto dell’ivoriano scade nel 2022 e il Milan non vorrebbe privarsi di un calciatore definito un “mostro” da Boateng al termine del match di domenica scorsa. Il suo contratto potrebbe perciò esser prolungato fino al 2024.

