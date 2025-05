Milan Futuro in Serie D, c’è ancora una speranza: il regolamento aiuta i rossoneri? L’indiscrezione clamorosa sulla seconda squadra

Il mondo rossonero è in grande apprensione dopo la retrocessione del Milan Futuro in Serie D, come riportato da Repubblica.

In passato, una retrocessione avrebbe comportato la cancellazione della seconda squadra, costringendo i club di Serie A a ripartire con un nuovo iter di iscrizione. Ora, invece, il Milan può solo sperare in un ripescaggio per evitare di continuare la sua avventura tra i Dilettanti.