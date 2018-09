Direttamente da Milan Tv arriva un statistica che condanna Gattuso: solo per il 7% del tempo i rossoneri sono stati sopra di due gol

Per l’ennesima volta nella gestione Gattuso, il Milan non riesce a vincere una partita da una situazione favorevole. Ieri, contro l’Atalanta, i rossoneri sono andati in vantaggio due volte, ma proprio all’ultimo minuto sono stati riacciuffati sul 2 a 2 da Rigoni. Direttamente da Milan Tv, viene fuori una statistica curiosa a riguardo. Da quando il tecnico calabrese è alle redini del Diavolo, il Milan è stato in vantaggio di due reti soltanto per 173 minuti. Rapportando questo numero al totale delle partite giocate dall’arrivo di Gattuso (28), si evince come i rossoneri abbiano avuto almeno due gol di scarto solo per il 7% del tempo. Questa statistica è stata comparata con le altre big della Serie A e il distacco è notevole. Il Napoli è stato in vantaggio di due reti per il doppio del tempo, con Inter, Juve e Lazio che si aggirano intorno al 12%. Di seguito la Roma, che precede i rossoneri con circa due punti percentuali in più. Una statistica che deve far riflettere: il solo gol di vantaggio espone maggiormente al rischio di essere recuperati della squadra avversaria. Questo fa sì che il Milan perda più punti per strada rispetto alle avversarie. Un aspetto che Gattuso e i giocatori dovranno analizzare e migliorare per evitare altre brutte sorprese dell’ultimo minuto.