Milan, contro il Genoa prove generali di finale: le scelte di Conceicao in vista della Coppa Italia

Milan, contro il Genoa i rossoneri fanno le prove generali per la finale di Coppa Italia: ecco le scelte di Conceicao per l’undici titolare

Sergio Conceicao guarda al finale di stagione con una smorfia che mescola rabbia, rammarico e delusione. Il suo Milan è soltanto nono in classifica, fuori dalla corsa per l’Europa, ma con una finale di Coppa Italia all’orizzonte che rappresenta l’ultimo traguardo possibile. La trasferta contro il Genoa diventa quindi un banco di prova per testare la formazione che affronterà il Bologna a Roma il 14 maggio. Il tecnico rossonero, però, non vuole sentir parlare di rotazioni o calcoli: «Non giochiamo per niente? Giochiamo sempre per il Milan», ribadisce, sottolineando come ogni gara sia un’occasione per migliorare.

Il recente passaggio al 3-4-3 ha ridato equilibrio e compattezza alla squadra, con tre vittorie e un solo gol subito nelle ultime quattro partite. Secondo la Gazzetta dello Sport Tomori, Gabbia e Pavlovic guidano una difesa che ha ritrovato solidità, mentre in attacco resta il ballottaggio tra Jovic e Gimenez. Conceiçao può finalmente contare anche su alternative credibili: Kyle Walker, rientrato a Venezia, e Loftus-Cheek, ora recuperato, ampliano le soluzioni. Tra i punti fermi spiccano Reijnders e Pulisic, quest’ultimo decisivo nell’ultima vittoria a Marassi, in un Milan che oggi cerca risposte, ma soprattutto una nuova identità.