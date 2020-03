Milan-Genoa streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Genoa: i rossoneri di Pioli sfidano i rossoblù di Nicola nel recupero della 26ª giornata di Serie A. Si gioca al Meazza a porte chiuse

Il Milan di Stefano Pioli torna in campo nel recupero della 26ª giornata di Serie A contro il Genoa di Davide Nicola. In palio punti pesanti nella lotta per l’Europa e nella lotta salvezza: i rossoneri sono settimi in classifica con 36 punti, i liguri occupano il terzultimo posto con 22 punti. Milan-Genoa: la partita si giocherà domenica 8 marzo 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, a porte chiuse per rispetto delle disposizioni governative sull’emergenza Coronavirus, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

Milan-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Milan-Genoa sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre-partita di Milan-Genoa su DAZN vedrà protagonisti Diletta Leotta e Massimo Gobbi. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con Roberto Cravero al commento tecnico.

Milan-Genoa, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 8 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 15.00

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milan)

Dove vederla in streaming: Segui live Milan-Genoa solo su DAZN

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1



Probabili formazioni

MILAN – Pioli dovrà fare i conti con l’assenza di Gianluigi Donnarumma, out per una distorsione alla caviglia. Fra i pali giocherà Begovic, mentre al centro della difesa Kjaer tornerà a far coppia con Romagnoli, con Conti e Theo Hernández terzini. In mediana ci saranno Kessié e Bennacer. Attacco con Ibrahimovic centravanti e sulla trequarti Castillejo, Calhanoglu e Rebic a sostegno dello svedese.

GENOA – Nicola non avrà a disposizione per infortunio Radovanovic, Lerager e i due esterni Ghiglione e Pajac. In difesa, davanti al portiere Perin, sarà confermato Soumaoro nella linea a tre con Romero e Masiello. A centrocampo Schöne sarà il regista, con Behrami e Sturaro che dovrebbero agire da mezzali. Biraschi e Criscito dovrebbero agire sulle corsie laterali. Davanti potrebbe ritrovare spazio dal 1′ l’esperto Pandev in coppia con Sanabria.



MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola

