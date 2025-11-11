Hernandez, ritorno in Serie A per il francese? Il post della compagna apre a questa possibilità. E quella squadra spera in un sì del giocatore

Hernandez: nostalgia Milan e il sogno di un ritorno in rossonero. La compagna non chiude le porte ad una nuova esperienza a Milano

Basta un semplice messaggio social per riaccendere la speranza dei tifosi del Milan. Nelle ultime ore, il nome di Theo Hernandez è tornato a infiammare i cuori rossoneri dopo le parole cariche di affetto della sua compagna, Zoe Cristofoli, che hanno subito fatto il giro del web. Oggi il terzino francese milita all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ma il legame con il mondo Milan sembra tutt’altro che spezzato.

Tutto è nato su Instagram, dove una tifosa rossonera ha scritto un messaggio nostalgico alla Cristofoli, ricordando quanto manchi la famiglia Hernandez a Milano. La risposta della modella e influencer non si è fatta attendere e ha avuto l’effetto di una miccia accesa nel cuore del popolo milanista:

«Un giorno torneremo, anche voi ci mancate. Ci sono posti che restano casa».

Parole semplici ma dal significato profondo, che hanno immediatamente riacceso le voci di un possibile ritorno di Theo Hernandez al Milan in futuro. La frase, riportata da Gazzetta.it, non lascia dubbi sul legame affettivo che il giocatore e la sua compagna conservano con la città di Milano e con l’ambiente rossonero.

Durante la sua esperienza al Milan, Hernandez è diventato uno dei simboli della rinascita del club. Arrivato nel 2019, ha saputo imporsi come uno dei migliori terzini sinistri al mondo grazie alle sue accelerazioni devastanti, alla potenza fisica e alla capacità di incidere in zona gol. Il suo contributo è stato determinante per la conquista dello scudetto nel 2022 e per il ritorno stabile del Milan ai vertici del calcio europeo.

Nonostante il trasferimento in Arabia Saudita, la nostalgia per San Siro e per l’atmosfera del calcio italiano resta viva. Lo stesso Hernandez, in più occasioni, ha espresso gratitudine verso la società e i tifosi che lo hanno accompagnato nella sua crescita personale e professionale. L’amore per il Diavolo, dunque, non si è mai davvero affievolito.

Oggi il futuro di Theo Hernandez appartiene all’Al-Hilal, ma le parole di Zoe Cristofoli lasciano aperto uno spiraglio. I tifosi rossoneri, da sempre legati al loro ex numero 19, sognano un epilogo romantico: quello di rivedere Hernandez tornare a indossare la maglia del Milan. Per ora è solo un sogno social, ma nel calcio – si sa – i sogni a volte diventano realtà.