Milan: i compiti di Calhanoglu nel 3241 di Pioli

Pioli sta cambiando molto il Milan, come si vede dai compiti di Calhanoglu. Oltre al gol, il turco ha effettuato 5 passaggi chiave contro il Lecce

Nonostante la beffa per il pareggio finale, il Milan ha creato molto contro il Lecce. Soprattutto nella prima frazione. Pur partendo da un 3241 in fase di impostazione, c’era molta fluidità. Calhanoglu, che occupava la posizione di trequartista sinistro, a volte si muoveva molto verso destra, per lasciare l’ampiezza a Theo Hernandez.

Un esempio nella slide sopra. Il Milan è concentrato totalmente a destra, con Calhanoglu e i compagni molto vicini tra loro. Come si può vedere, si crea lo spazio per servire Theo Hernandez a sinistra sul lato debole.