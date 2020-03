Milan Ibrahimovic, una storia già ai titoli di coda? Il futuro dello svedese passa anche da casa, in attesa di tornare in campo

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic passa inevitabilmente dalla Svezia. l’attaccante numero 21 del Milan è tornato a casa dalla sua famiglia, in attesa di riprendere i lavori in quel di Milanello.

Il centro sportivo – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – riaprirà il 23 marzo: Ibra ha tempo per poter riflettere in tranquillità e capire se proseguire o meno il suo rapporto con il club rossonero.