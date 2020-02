Milan, Ibrahimovic lavora ancora a parte: le ultime verso il derby

Milan, Zlatan Ibrahimovic anche stamattina sta svolgendo un lavoro personalizzato: continua la marcia di avvicinamento al derby

Il Milan continua a lavorare in vista del derby contro l’Inter, che andrà in scenda domenica sera in un San Siro gremito. Continuano a tenere banco le condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo svedese sta svolgendo un lavoro personalizzato e specifico. Il problema alla caviglia sembra ormai risolto e si avvicina la conferma della sua presenza nel derby.