Milan, Ibrahimovic: «Sappiamo quanto valiamo. Concentrati sull’Atletico»

Zlatan Ibrahimovic parla in vista dell’importante sfida di Champions League di domani sera. Ecco le parole del bomber del Milan a Prime Video sulla sfida con l’Atletico Madrid.

PASSARE IL TURNO – «Ci prepariamo come sempre: lavoro fisico, concentrazione e si studia il piano della partita».

CONDIZIONI FISICHE – «Basta che sto bene fisicamente, seguo le cose che mi fanno fare con equilibrio, e se sto bene fisicamente sono presente».

PARTITA D’ANDATA – «Si giocava bene fino a quando siamo rimasti in dieci. È difficile giocare con uno in meno, soprattutto in Champions contro le squadre più forti d’Europa. Ma abbiamo fiducia e siamo concentrati. Sappiamo cosa possiamo fare e quanto bravi siamo. Poi ogni partita ha la sua “vita”, e noi ci proviamo».

