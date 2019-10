Theo Hernandez è stata una delle fonti di gioco principali del Milan contro il Lecce. Pioli lo vuole utilizzare in modo preciso

Una delle note caratteristiche del primo Milan di Pioli consiste nell’asimmetria tra i terzini. Conti resta bloccato, mentre Theo Hernandez si alza e dà ampiezza.

Il 433 del Lecce non ha funzionato benissimo in fase difensiva. Non si è coperto bene il campo in orizzontale, col Milan che aveva sempre una soluzioni di passaggio pulita per servire Theo Hernandez in corsa. C’è un esempio nella slide sopra, in cui l’ex Real Madrid parte in velocità. Il terzino sembra esaltarsi in questo contesto tattico, molto simile a quello del Deportivo Alaves in cui esplose.