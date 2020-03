Il Milan di Pioli è molto impreciso in zona gol. Si segna molto meno in relazione a quanto si crea in avanti

Il Milan di Pioli ha enormi problemi in zona gol. Con sole 28 reti segnate, i rossoneri hanno uno dei peggiori attacchi della Serie A. Tuttavia, gli Expected Goals dei rossoneri non sono così bassi: in questa statistica, il Milan ha totalizzato 38.59 (cioè, dovrebbe aver segnato 38 reti circa).

Nessuna squadra in Serie A ha un simile gap tra Expected Goals e reti effettivamente segnate. Segno di come i rossoneri siano molto imprecisi in fase di finalizzazione.