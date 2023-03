Milan, incontro con il sindaco nel pomeriggio per lo stadio

Incontro nel pomeriggio tra Jerry Cardinale e Giuseppe Sala: al centro del discorso il progetto dello stadio nell’area de La Maura

Nuovo incontro tra il sindaco Beppe Sala e il Milan per il progetto stadio nell’area di La Maura: è il primo cittadino milanese ad annunciarlo. Ecco le sue parole, riportate dall’ANSA.

«Oggi pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire se veramente il Milan vuole andare nell’area de La Maura, e quindi capire cosa fare. Si possono tenere aperte molte ipotesi ma alla fine bisogna stringere. Mi pare ci sia un’accelerazione del Milan e voglio verificarla con la proprietà. Non posso che essere in ascolto e poi verificare tecnicamente come gestire le cose. Il mio auspicio è che l’Inter, pure in una fase transitoria, possa rimanere a San Siro».

