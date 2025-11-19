 Milan, c'è pessimismo in casa rossonera in vista del derby contro l'Inter! Gimenez ha lavorato a parte, le ultimissime
1 minuto ago

Gimenez

Milan, allarme Gimenez: pessimismo in vista del derby. Il messicano continua a lavorare a parte, cresce il dubbio sulla sua presenza

A differenza delle notizie confortanti riguardanti Adrien Rabiot, da Milanello non arrivano segnali altrettanto positivi sulle condizioni di Santiago Gimenez. La vigilia del delicato Derby della Madonnina è infatti segnata dall’allarme legato al centravanti messicano.

Gimenez, caviglia ancora ko: derby a rischio

Secondo quanto riportato da Milannews24, anche nell’allenamento odierno l’attaccante ha svolto lavoro differenziato, senza unirsi al gruppo. Gimenez sta cercando di smaltire il problema alla caviglia che già lo aveva costretto a saltare la convocazione con la Nazionale nell’ultima sosta. La sua presenza domenica sera resta quindi fortemente in dubbio: la decisione definitiva dipenderà dall’evoluzione delle condizioni nei prossimi giorni e dall’eventuale partecipazione alle rifiniture.

Obiettivo Lazio

La linea scelta dallo staff tecnico sembra orientata alla prudenza. Più che forzare un rientro immediato, l’intenzione è quella di preservare il giocatore e puntare a un recupero completo in vista della successiva sfida di campionato contro la Lazio.

Prudenza obbligata

La cautela è inevitabile, vista l’importanza di Gimenez e il rischio di ricadute che potrebbero comprometterne la disponibilità nel prosieguo della stagione. Massimiliano Allegri, dunque, si prepara ad affrontare l’Inter con ogni probabilità senza il suo centravanti titolare.

