Milan, Jashari accelera il recupero: ecco quando è previsto il suo rientro, i dettagli

Ardon Jashari verso il rientro: fissata la possibile data del ritorno in campo dopo l’infortunio con i rossoneri

Il recupero di Ardon Jashari, giovane centrocampista svizzero classe 2002, procede a passo spedito. Il talento ex Lucerna, arrivato al Milan nell’ultima sessione di calciomercato estivo come uno dei colpi più attesi, è stato avvistato a San Siro durante la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, a sostegno dei compagni. Un segnale importante che testimonia non solo la sua vicinanza alla squadra, ma anche la determinazione a tornare in campo il prima possibile.

L’infortunio e la riabilitazione

Jashari si era fermato lo scorso 29 agosto a causa di un infortunio rimediato in allenamento. Dopo un periodo di riposo trascorso in Svizzera, il centrocampista è rientrato a Milano per intraprendere la fase decisiva della riabilitazione. Lo staff medico e tecnico del club rossonero, guidato da Massimiliano Allegri, allenatore esperto e vincitore di numerosi titoli in Serie A, sta monitorando con attenzione ogni step del suo percorso.

Obiettivo rientro: fine ottobre-inizio novembre

Secondo le prime valutazioni, l’obiettivo è rivedere Jashari in campo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, un periodo cruciale della stagione in cui il Milan sarà chiamato a gestire un calendario fitto di impegni tra campionato e coppe. Il ritorno del centrocampista potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per Allegri, che avrebbe così un’ulteriore opzione di qualità per il centrocampo, reparto chiave per l’equilibrio della squadra.

Un rinforzo prezioso per il Milan

La presenza del giocatore a Milano è un segnale forte: Jashari vuole mettersi a disposizione dei compagni al più presto e dimostrare il suo valore in maglia rossonera. La società e i tifosi ripongono grandi aspettative su di lui, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio svizzero.

L’importanza per la dirigenza

Anche Igli Tare, dirigente sportivo del Milan ed ex direttore sportivo della Lazio, ha sottolineato quanto il recupero di Jashari sia strategico. Un centrocampista con le sue caratteristiche – dinamismo, visione di gioco e capacità di dare equilibrio – può rivelarsi decisivo per la solidità della squadra e per la costruzione della manovra.

Con il suo rientro, il Milan potrà contare su un’arma in più per affrontare i mesi più intensi della stagione, con l’obiettivo di restare competitivo su tutti i fronti.