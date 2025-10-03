Milan, Tomori recupera dall’infortunio? Novità da Milanello in vista della Juve

Tomori torna ad allenarsi in gruppo e mette Allegri davanti a un bivio tattico: confermare il trio titolare o puntare sulla cautela contro i bianconeri

Arrivano segnali incoraggianti dall’allenamento odierno a Milanello in vista del big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Fikayo Tomori, difensore centrale inglese classe 1997, ha completato l’intera seduta con il gruppo, certificando il pieno recupero dall’infortunio muscolare che lo aveva fermato nella gara contro il Napoli.

Dopo un giorno di terapie e due sessioni personalizzate, lo staff medico rossonero ha dato il via libera al rientro. Il fastidio all’adduttore della coscia destra è stato completamente smaltito e il giocatore è ora a disposizione di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese con una lunga esperienza in Serie A. Fondamentale, oltre al lavoro dello staff, è stata la determinazione del calciatore, deciso a non mancare in una sfida così cruciale per la stagione.

Il dilemma di Allegri: rischiare Tomori o puntare sulla cautela?

Nonostante il recupero, resta un dubbio legato alla condizione fisica del difensore. Tomori, infatti, ha saltato gran parte degli allenamenti settimanali e, oltre alla seduta odierna, potrà contare soltanto sulla rifinitura di domani. Allegri dovrà quindi scegliere se confermare il terzetto difensivo titolare delle ultime cinque partite – Tomori, Matteo Gabbia (difensore italiano cresciuto nel vivaio rossonero) e Strahinja Pavlovic (centrale serbo classe 2001) – oppure affidarsi alla prudenza, schierando dal primo minuto Koni De Winter, giovane belga in crescita.

La decisione sarà presa nelle prossime ore, ma la voglia di esserci mostrata da Tomori potrebbe spostare l’ago della bilancia.

La solidità del nuovo Milan targato Tare

La scelta del tecnico sarà determinante per garantire equilibrio al reparto arretrato. La solidità difensiva rappresenta infatti il pilastro del nuovo corso rossonero, frutto della visione di Igli Tare, dirigente albanese ed ex direttore sportivo della Lazio, oggi nuovo DS del Milan. Tare ha impostato una squadra che unisce talento e pragmatismo, con l’obiettivo di riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo.

In una sfida che vale punti pesanti e il primato in classifica, la gestione di Tomori diventa il primo vero banco di prova per l’astuzia tattica di Allegri. La risposta arriverà domenica sera, in un Allianz Stadium pronto a ospitare una delle partite più attese della stagione.