Galliani è tornato a parlare de match tra Milan e Juventus del 2012 quando il gol Muntari venne ingiustamente annullato

L’ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, è stato intervistato da SportMediaset in merito all’inserimento del Var nel nostro campionato italiano. L’ex Milan si è mostrato decisamente favorevole al Var e nel mentre ha lanciato una frecciatina ai bianconeri e al match Scudetto del 2012 tra Milan e Juventus. In quell’occasione, infatti, il gol di Muntari venne ingiustamente annullato in quanto aveva palesemente oltrepassato la linea della porta di Buffon ma, a quei tempi, non esisteva ancora il Var.

Ecco quanto dichiarato: «Tagliavento l’ho anche visto in occasione di Monza–Ternana perché adesso lavora per il club umbro. Abbiamo scherzato, certo la VAR sta eliminando tanti errori. Chissà con quel goal di Muntari forse la storia del calcio italiano sarebbe cambiata. Oramai comunque è inutile parlare del passato, guardiamo avanti».