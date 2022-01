Verso Milan-Juve: Romagnoli torna in gruppo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Buone notizie per Alessio Romagnoli in chiave Milan-Juve: il difensore mancino è tornato ad allenarsi dopo la negativizzazione

I rossoneri hanno ripreso gli allenamenti a Milanello in vista dell’attesissimo Milan-Juve in programma domenica sera al Meazza.

Stefano Pioli può sorridere dopo settimane di emergenza nel reparto arretrato. È tornato ad allenarsi per la prima volta in gruppo Alessio Romagnoli, recuperato dopo la positività al Covid e dunque a disposizione per il big match contro i bianconeri di Max Allegri.