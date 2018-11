Milan-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Al «Meazza» di Milano, per il 12° turno della Serie A 2018/2019, va in scena il big match Milan-Juventus. I rossoneri occupano al momento il 4° posto in classifica con 21 punti conquistati in 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i bianconeri svettano al primo posto con 31 punti grazie a 10 vittorie ed un pareggio.

La gara è diretta dall’arbitro Mazzoleni della sezione di Bergamo. L’internazionale bergamasco ha arbitrato 21 volte i rossoneri (8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte) e 24 volte i bianconeri (15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Ecco i gol e gli highlights di Milan-Juventus:

MILAN-JUVENTUS 0-1 – Mario Mandzukic prende bene il tempo su un bel cross e colpisce di testa alla perfezione sul palo di destra. Il portiere non ha avuto scampo!

MILAN-JUVENTUS 0-2 – Cristiano Ronaldo! Ancora una volta il portoghese mette la firma sul big match con un violento tap-in dal cuore dell’area di rigore.