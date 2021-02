Milan, Kessie: «Ibrahimovic ci ha detto questo a fine gara»

Franck Kessie, centrocampista del Milan, cerca di risollevare il morale ai rossoneri dopo la sconfitta contro l’Inter. Le sue parole

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

TIFOSI – «Mi dispiace per i nostri tifosi che ci hanno caricato in ogni modo, oggi non è andato bene ma non dobbiamo mollare. Occorre alzare il livello per continuare il nostro percorso iniziato nel 2020».

IBRA – «Ibra ci ha detto che il calcio è così: quando perdi fai male ma dobbiamo alzare la testa per andare nuovamente forte perché mancano ancora tante partite».

