Milan: la difesa traballa ancora, subisce gol da 13 gare consecutive

Il Milan di Gattuso batte il Chievo, ma subisce ancora gol come successo nelle ultime 13 sfide in campionato

Il Milan ha battuto il Chievo nell’ottava giornata di campionato per 3-1. Allo stadio San Siro il match, terminato pochi minuti fa, è stato deciso dalla doppietta di Higuain e dalla rete di Bonaventura, solo per le statistiche la marcatura di Pellisier. Il gol dei Clivensi è arrivato sul 3-0 a gara praticamente chiusa, ma allunga la striscia negativa dei rossoneri che subiscono almeno un gol da 13 partite consecutive in campionato –15 le reti incassate in totale incassate dal Milan in queste ultime 13 gare.

La squadra di Gattuso, difatti, sembra non trovare una quadratura precisa nella fase difensiva subendo diverse reti. L’ultima volta che la porta del Diavolo è rimasta inviolata in Serie A risale al 15 aprile di quest’anno durante lo scorso campionato nel match casalingo contro il Napoli terminato 0-0. Il tecnico rossonero, dunque, dovrà lavorare molto su questo aspetto per cercare di far risalire la sua squadra in classifica attualmente al 10° posto con 10 punti, ma con una sfida ancora da recuperare.