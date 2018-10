Milan-Chievo 3-1: risultato e cronaca in diretta live – Serie A 2018/2019

Milan-Chievo, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Alle 15 di questo pomeriggio Milan e Chievo scenderanno in campo per l’ottava giornata di Serie A. I rossoneri arrivano da un bel momento di forma tra Europa League e Campionato dove non perdono dallo scorso 25 agosto quando hanno perso per 3-2 sul campo del Napoli. Da allora sono arrivate ben 2 vittorie e 3 pareggi nonché 2 vittorie in Europa League dove conducono il girone con 6 punti su 6 davanti al Real Betis. L’ultima vittoria in Campionato sul terreno del Mapei Stadium per 4-1 contro il Sassuolo è stata poi la dimostrazione di come la squadra di Gattuso sia in crescita. Situazione totalmente differente per il Chievo Verona che dopo 7 gare di campionato si trova ancora a -1 in classifica e a -7 dalla zona salvezza. Nelle ultime 3 gare sono inoltre arrivate 3 sconfitte di fila con 5 gol subiti e 0 gol fatti. Un eventuale vittoria del Milan farebbe scalare i rossoneri verso le zone europee con una gara ancora da disputare, quella della prima giornata contro il Genoa in casa.

Milan-Chievo 3-1: tabellino

MARCATORI: 18′ 35′ pt Higuain (M), 10′ st Bonaventura (M), 13′ st Pellissier (C)

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Birsa, Rigoni, Radovanovic, Leris; Stepinski, Pellissier. Allenatore: D’Anna.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese di Teramo

NOTE: ammoniti Barba (C)

Milan-Chievo: diretta live e sintesi

18′ – Gol n° 109 in Serie A per Pellissier che sfrutta la prima vera palla gol del secondo tempo da parte del Chievo che è ora sotto di due reti!

18′ – GOOOL CHIEVO CON PELLISSIER!

17′ – Viene ammonito Barba per un intervento falloso su Suso. Primo giallo della partita

15′ – Fallo di Leris a centrocampo. Punizione Milan

10′ – Bonaventura segna il gol del 3-0! Bel gol da parte del centrocampista del Milan che festeggia al meglio le sue 150 presenze con un gol piazzato dal limite

10′ – BONAVENTURA GOL!

9′ – Prova il tiro Calhanoglu! Alto sulla traversa

7′ – Bani spazza la palla che stava per arrivare sui piedi di un Higuain spedito verso l’area. Il pallone non finisce in corner in quanto sbatte sulla bandierina e rimane in campo

5′ – ABATE! Che gran diagonale calciato dal difensore rossonero che per poco non trova il gol del 3-0 su assist di Suso

4′ – Insiste ora il Milan che ha cercato di andare al tiro con Kessie! Ben messa in questo frangente la difesa clivense

3′ – Altro corner per il Chievo che sta pressando in questi primissimi minuti

1′ – Ci prova Stepinski che trova lo spazio per calciare in rete! Ma la palla finisce in corner

1′ – Nessuna sostituzione fino a questo momento nelle due formazioni

1′ – INIZIA ORA IL SECONDO TEMPO!

SINTESI PRIMO TEMPO: la prima frazione di gioco si conclude con un doppio vantaggio del Milan sul Chievo. I rossoneri sono passati in vantaggio al 18’ minuto del primo tempo grazie al gol di Higuain che si è ripetuto poco dopo, al 35’ minuto, segnando il gol della sua personale doppietta. Milan padrone del campo finora, ma il Chievo si è reso pericoloso in alcune occasioni soprattutto per colpa di un disattento Donnarumma e di un pericoloso colpo di testa di Abate. Sul finale del primo tempo poi, Birsa è andato vicino al gol del pareggio calciando verso la sinistra del portiere rossonero in piena area di rigore

46′ – BIRSA! Il centrocampista del Chievo, ex Milan manca il gol del pareggio! Si ritrova smarcato in posizione invitante dopo aver ricevuto un traversone dal limite dell’area. Il suo tentativo termina di un soffio laego oltre il palo sinistro

45′ – Un minuto di recupero

45′ – Brutto passaggio lungo di Radovanovic per Barba sulla sinistra. Rimessa laterale per il Milan

44′ – Barba viene murato da un difensore del Milan. Corner per i clivensi

43′ – Fallo in attacco di Higuain. Punizione per il Chievo

38′ – Musacchio respinge un tiro dalla distanza da parte di Radovanovic

37′ – Nulla di fatto sul corner del Chievo che fa ripartire il Milan in contropiede

35′ – Doppietta del Pepita nel giro di 15 minuti! Lasciato liberissimo in area, Higuain riceve un ottimo pallone e non può fa altro che calciare in rete davanti a Sorrentino. Immobile la difesa del Chievo

35′ – ANCORA HIGUAIN!

32′ – Stepinski! Non trova la porta l’attaccante clivense

31′ – RISCHIA IL MILAN! per poco il Chievo non trova il gol del pareggio su un pasticcio di Donnarumma che spazza in corner

30′ – Sempre Milan in attacco che fa girare bene il pallone

28′ – Che bel gol di Higuain che riceve un passaggio vincente dal suo compagno di squadra e trova il fondo della rete con una conclusione semplice

28′ – GOOL MILAN CON HIGUAIN!

26′ – PALLA GOL MILAN! Suso piazza in area un altro fantastico cross. Si inserisce sulla sinistra Bonaventura che calcia in porta, ma nuovamente non trova lo specchio della porta

24′ – Suso serve in area Bonaventura che calcia di prima, ma il tiro va alto sopra la traversa

22′ – Suso mette in area un bel pallone, ma la difesa avversaria intercetta e spazza. Altro corner

21′ – Sempre Milan in avanti. Corner

19′ – OCCASIONE MILAN! Rossettini spazza in angolo un gol praticamente già fatto sul tiro di Bonaventura verso la sinistra della porta

18′ – Si è ripreso Pellissier che rientra ora in campo. Milan in attacco

16′ – Pellissier esce dal campo dolorante per qualche minuto

15′ – Calcio di punizione per il Chievo per colpa di un brutto intervento di Musacchio su Pellissier

14′ – Ci prova ancora Suso da posizione proibitiva! Il tiro esce in rimessa dal fondo

13′ – Rossettini devia un bel tiro dalla distanza di Biglia! Precedentemente Suso ha mancato il tiro in porta

12′ – Bell’azione del Milan che non riesce però a concretizzarsi. Giro palla per i rossoneri ora

11′ – Rimessa dal fondo per il Milan. Stepinski, che era partito in solitaria, non riesce a concludere l’azione. I difensori lo fermano

9′ – Fuorigioco per Higuain sul passaggio in profondità

6′ – INCREDIBILE palla gol per il Chievo! Il Chievo si fa vedere in avanti con il pallone che finisce sulla testa di Abate che serve malamente Donnarumma. Il colpo di testa per poco non finisce in rete! Il portiere del Milan respinge in corner

5′ – Sempre Milan in avanti con il Chievo che cerca di difendersi ma con grosse difficoltà

4′ – MILAN! Sul terzo calcio d’angolo la prima vera occasione gol della partita con Kessie che calcia sicuro verso la porta di Sorrentino da posizione defilata! Spazza Sorrentino

3′ – OCCASIONE MILAN! Bel tiro di Bonaventura dalla distanza. Sorrentino manda in angolo

2′ – Bel recupero di Biglia a centrocampo. Kessie porta in avanti il Milan

1′ – Subito un calcio d’angolo per il Milan. Nulla di fatto sul corner guadagnato da Rodriguez

1′ – SI PARTE! Inizia ora la sfida tra Milan e Chievo

Tra meno di 15 minuti il calcio d’inizio a San Siro!

Milan-Chievo: formazioni ufficiali

Sono arrivate ora le formazioni ufficiali di Milan-Chievo! Out Romagnoli nel Milan. Al suo posto giocherà Zapata! Per il resto tutto confermato. Nel Chievo diverse novità a partire dal modulo. D’Anna partirà con un 4-4-2 che vedrà in attacco la sorpresa Pellissier al fianco di Stepinski. A centrocampo niente spazio per Hetemaj. Al suo posto Leris con Birsa, Rigoni e Radovanovic a completare il reparto.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Birsa, Rigoni, Radovanovic, Leris; Stepinski, Pellissier. Allenatore: D’Anna.

Milan-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Gattuso riconferma la squadra che ha vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 4-1 con l’unica eccezione per Castillejo che partirà dalla panchina al posto di Higuain in attacco. Rispetto alla gara di Europa League non ci saranno poi diverse pedine quali Reina, Calabria, Zapata, Bakayoko e Castillejo. Questo pomeriggio il mister rossonero metterà in campo un 4-3-3 composto da Donnarumma in porta; Abate, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa; Kessié, Biglia e Bonaventura a centrocampo dietro al tridente d’attacco composto da Suso, Higuain e Calhanoglu. Gli unici ballottaggi riguardano Abate–Calabria, Biglia–Bertolacci e Rodriguez–Laxalt.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Pochi i dubbi invece nel Chievo che dovrà fare a meno di Djordjevic, Giaccherini, Cacciatore, Obi e Tomovic. Mister D’Anna riconferma perciò l’undici che ha perso in casa contro il Torino domenica scorsa. Nel 4-3-2-1, davanti a Sorrentino, ci sarà quindi la difesa a 4 composta da Depaoli, Bani, Rossettini e Barba, con quest’ultimo ancora adattato da esterno, a centrocampo Rigoni, Radovanovic ed Hetemaj, mentre Leris, che se la gioca con Meggiorini, e Birsa avranno il compito di supportare l’unica punta Stepinski.

CHIEVO VERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Leris, Birsa; Stepinski. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

Milan-Chievo: i precedenti del match

Bilancio decisamente a favore dei rossoneri quello dei confronti diretti tra le due squadre in Serie A. Il Milan non solo è uscito vittorioso in ben 14 occasioni su 17 incontri totali, ma soprattutto vince da 13 anni di fila. Per il resto sono arrivati 3 pareggi e 0 vittorie del Chievo a San Siro. Il primo incontro ufficiale risale alla stagione 2001/02 quando il Milan vinse per 3-2 all’undicesima giornata di andata. Lo stesso risultato si è ripetuto anche quest’anno, il 18 marzo. Del tutto impari anche il conteggio dei gol fatti/subiti dal Milan contro il Chievo: 39 reti insaccate (media di più di 2 gol a partita) e solamente 11 subite (meno di una a partita).

Milan-Chievo: l’arbitro del match

Sarà Calvarese di Teramo a dirigere la sfida delle 15 tra Milan e Chievo. Per l’arbitro classe ’76, la partita di oggi sarà la quarta stagionale tra Serie A e Coppa Italia. Il fischietto abruzzese sarà coadiuvato dalla coppia di guardalinee composta da De Meo e Santoro. Al quarto uomo troveremo Piscopo, mentre al VAR e all’AVAR ci saranno Aureliano e Schenone.

Tra Coppa Italia e Campionato, il Milan ha già incontrato Calvarese in 11 occasioni con un totale di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Chievo, invece, ha totalizzato una sola vittoria (il 26 agosto del 2012 contro il Bologna per 2-0), 2 pareggi e 9 sconfitte. Calvarese ha già diretto una sfida tra Milan e Chievo, ovvero quella del 28 ottobre del 2015 vinta dai rossoneri per 1-0.

Milan-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Milan-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.