Milan Lazio: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match

2 minuti ago

Milan Lazio: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della tredicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 al San Siro

Allo stadio San Siro di Milano, Milan Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

Le due squadre, distanti 7 punti in classifica, sono pronte a sfidarsi con obiettivi differenti ma grande motivazione. Il Milan di Massimiliano Allegri scende in campo con la possibilità di agganciare il primo posto almeno per una notte, mettendo pressione sulla Roma di Gian Piero Gasperini.

Dall’altra parte, la Lazio cerca tre punti cruciali per mantenere la scia delle squadre in zona Europa, inseguendo Bologna, Como e Juventus nella parte alta della classifica. La partita si preannuncia ricca di emozioni e con un’alta posta in gioco per entrambe le compagini. Segui la partita LIVE con Lazionews24.com.

SEGUI MILAN LAZIO LIVE SU LAZIONEWS24.COM

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN LAZIO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri

Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte dei due tecnici per la sfida della tredicesima giornata di Serie A

33 minuti ago

29 Novembre 2025

Sarri Allegri
Modric Milan, il croato continua a stupire: anche contro la Lazio proverà a trascinare i rossoneri. I dettagli!

8 ore ago

29 Novembre 2025

Modric Prossimo turno Serie A
