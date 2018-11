Il Milan è sceso in campo in piena emergenza difensiva, ma non ha subito gol fino allo scadere: le scelte di Gattuso funzionano

Non è tutto da buttare nella gara delle 18 per il Milan. Contro la Lazio è arrivato un pareggio all’ultimo minuto del recupero che ha spento le chances di scavalcare i biancocelesti in classifica in zona Champions. Un gol ed un pareggio che fanno male al morale in casa Milan. Eppure, analizzando la gara, si potrebbe trovare un lato positivo. Infatti, pur essendo una delle squadre europee che subiscono di più in campionato, questa sera i rossoneri sono riusciti a tenere testa alla Lazio per oltre 90 minuti.

Il Milan, fino alla sfida contro l’Udinese del 4 novembre, era difatti stato in grado di subire reti per 16 giornate consecutive. Inoltre, dopo il recupero di San Siro contro il Genoa e la gara interna contro la Juventus, persa per 2-0, i rossoneri avevano superato il record negativo che durava dal 1946 (16 gare di fila con reti al passivo). Con il pareggio di Correa al 94’, il Milan in questa stagione ha subito gol in 12 giornate su 13. Un bilancio altamente negativo, ma Gattuso può vedere il risultato di questa sera in maniera positiva.

All’Olimpico il Milan scendeva in campo in piena emergenza difensiva e ha schierato dal 1’ un 3-4-3 con Abate e Rodriguez davanti a Donnarumma. Una difesa altamente permeabile, soprattutto contro una Lazio che schierava Immobile e Luis Alberto e Milinkovic–Savic. Ma la difesa ha retto e, con uno strepitoso Donnarumma, è riuscita a non subire reti fino all’ultimo minuto.

Cos’è che allora ha funzionato? Gattuso, analizzando attentamente il gioco della Lazio, ha capito che la squadra di Inzaghi non attacca mai sulle fasce, ma solamente da posizione centrale. Per tale motivo, il mister dei nerazzurri ha pensato bene di schierare a centrocampo due calciatori dalla grande solidità quali Bakayoko e Kessie che sono andati a posizionarsi davanti ad un certo Zapata che questa sera ha dimostrato di poter reggere anche in emergenza. Le scelte di Gattuso quindi premiano e a questo punto, lo schema potrebbe esser riproposto anche nelle prossime giornate.