Milan, Leao: «Scudetto? Siamo concentrati in quella direzione»

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il paregggio 3-3 contro la Roma. Le sue parole.

«Lavoriamo tutti i giorni per vincere e stare primi in classifica. Abbiamo lottato tutti insieme ma è cosi il calcio. Il Milan può lottare per lo scudetto? Tutti, anche l’allenatore e il club abbiamo una testa concentrata per la nostra strada, vincere e stare primi in classifica. Ibrahimovic è un esempio per tutti noi».