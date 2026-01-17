Milan Lecce, Pavlovic ha recuperato? La decisione finale sulla sua convocazione

Milan Lecce, Pavlovic ha recuperato? La decisione finale sulla convocazione del difensore serbo da parte di Massimiliano Allegri

Sciolto definitivamente il dubbio della vigilia in casa Milan. Alla fine, Strahinja Pavlović ce la fa. Il roccioso centrale difensivo serbo, rimasto in bilico fino all’ultimo a causa di alcune noie fisiche, sarà a disposizione per la sfida casalinga contro il Lecce in programma domani. La decisione finale è arrivata soltanto al termine della seduta di rifinitura odierna, durante la quale il tecnico Massimiliano Allegri ha valutato positivamente le risposte atletiche del giocatore, inserendolo regolarmente nella lista dei convocati.

Tuttavia, la prudenza resta la parola d’ordine a Milanello. Nonostante il recupero in extremis, il possente difensore ex Salisburgo non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Le ultime indicazioni tattiche suggeriscono che Pavlović si accomoderà inizialmente in panchina: lo staff medico e tecnico del Diavolo preferisce non forzare i tempi per evitare pericolose ricadute, gestendo il suo rientro con estrema cautela. Una notizia comunque rassicurante per i Rossoneri, che ritrovano un’alternativa preziosa nel pacchetto arretrato per fronteggiare i Salentini e gestire le energie della rosa.

