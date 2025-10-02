Milan, le mosse anti-Juve di Allegri per il suo ritorno allo Stadium. Ecco cosa sta preparando Max per il big match di domenica

Un incrocio che sa di passato e di futuro. Massimiliano Allegri torna a Torino da avversario, alla guida di un Milan capolista e in piena fiducia. La sfida contro la “sua” Juventus è il primo, vero esame di maturità per i rossoneri, chiamati a confermare le proprie ambizioni scudetto dopo un avvio di stagione scintillante, con quattro vittorie consecutive e un attacco prolifico.

Per espugnare lo Stadium, Allegri ha un piano tattico ben preciso, basato sulla profonda conoscenza dei punti di forza e di debolezza della sua ex squadra. Le armi principali del Diavolo saranno la velocità sulle fasce e la tecnica nello stretto per scardinare la fisicità della difesa bianconera.

L’uomo chiave di questa strategia è Alexis Saelemaekers. Rilanciato da Allegri nel ruolo di esterno a tutta fascia nel 3-5-2, il belga ha trovato la sua dimensione ideale, unendo corsa, sacrificio e qualità offensiva, come dimostra il gol al Napoli. Una vera e propria rinascita per un giocatore che in estate la stessa Juventus avrebbe voluto portare a Torino, e che ora si presenta da avversario nel momento migliore della sua carriera.

L’altra mossa studiata dal tecnico è l’attacco alla difesa juventina con la rapidità dei suoi “piccoletti”. Sarà Christian Pulisic, autore di un avvio di stagione da 6 gol, a cercare di mandare fuori giri i possenti centrali bianconeri con dribbling e scatti brucianti. Un duello tra talento e forza fisica, che potrà essere alimentato a partita in corso da armi come il rientrante Rafael Leão e Christopher Nkunku. In mezzo al campo, l’equilibrio sarà garantito dai muscoli di Youssouf Fofana, chiamato a proteggere le spalle del maestro Luka Modrić, a cui saranno affidate le chiavi della creatività. Un Milan dalle idee chiare, pronto a giocarsi la sua prima, vera fetta di scudetto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.