Jack Bonaventura si è stato sottoposto all’operazione al ginocchio negli Usa: il Milan ha comunicato la buona riuscita dell’intervento – FOTO

Il centrocampista del Milan, Jack Bonaventura, è stato sottoposto ad una dura e complessa operazione al ginocchio negli Usa. Per lui si tratta di un intervento che lo terrà fuori dal campo per circa 8/9 mesi. Poco fa, il club rossonero ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale, un comunicato nel quale spiega la buona riuscita dell’operazione. Ecco quanto scritto: «AC Milan comunica che oggi Giacomo Bonaventura è stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro. L’intervento di riparazione della cartilagine, eseguito dai chirurghi Volker Musahl e Freddie Fu alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscito e i tempi di recupero sono stimati in 8-9 mesi».